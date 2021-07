Com novas doses, Secretaria da Saúde e municípios reforçam necessidade de busca aos faltantes da segunda dose de vacina contra a Covid

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

A Secretaria da Saúde (SES) reforçou, no final da tarde desta quarta-feira (30/6), em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a necessidade de municípios realizarem busca ativa aos cidadãos que receberam uma dose da vacina contra a Covid-19 e ainda não retornaram ao serviço de saúde para a segunda dose, já passado o tempo ideal de intervalo.

Em todo o Estado, são 199.358 pessoas nessa situação ou que não tiveram a aplicação da vacina registrada no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI). Desse total, 121.908 são referentes a vacina Coronavac, 77.429 da Astrazeneca, e 21 da Pfizer.

“Não temos falta de vacina no Estado. As doses estão disponíveis porque foram distribuídas, e estão esperando os cidadãos para completar o esquema vacinal. Não podemos deixar doses paradas”, disse a secretária adjunta da SES, Ana Costa. “Quem receber só uma dose de vacina que requer reforço não está ainda imunizado por completo. É como se tivesse tomado apenas metade de um medicamento”, comparou.

Entre as estratégias sugeridas, está a busca ativa por nome dos faltantes. A SES está enviando listas nominais atualizadas aos municípios, que podem fazer contato por meio de agentes comunitários, rádio e jornais locais ou associações comunitárias. Os relatórios sobre os faltantes são gerados com base em dados informados pelos próprios municípios ao SI-PNI. Os municípios podem ter esses dados por conta própria, mas a SES fornece as informações consolidadas para acelerar e facilitar o trabalho dos gestores municipais.

Outra sugestão aos municípios é mobilizar associações comunitárias em bairros e ampliar a divulgação com relação aos públicos-alvo e locais de aplicação das doses em cada cidade. “Também precisamos destacar a importância de cada vacinador registrar as doses aplicadas todos os dias, para que possamos acompanhar os resultados da vacinação e definir ações de enfrentamento à pandemia”, disse Ana.

No município de Santa Maria, por exemplo, o secretário da Saúde, Guilherme Ribas, contou estar promovendo uma força-tarefa para colocar em dia os dados de todos os vacinados no sistema oficial do Ministério da Saúde. “Estamos acelerando. Tenho 40 pessoas digitando”, disse.

A maior parte das segundas doses não registradas está nos grupos prioritários das pessoas entre 65 a 69 anos (46.230) e dos trabalhadores da saúde (41.947), seguido pelo grupo das pessoas entre 60 e 64 anos (21.778) e do grupo das pessoas com 80 anos ou mais (21.414).

Distribuição de vacinas

Outra pauta debatida durante a reunião CIB desta quarta (30) foi a distribuição das 352.760 doses de vacina contra a Covid-19 que chegaram ao Estado no início desta mesma noite. São 290.750 doses da Astrazeneca e 62.010 da Pfizer, que deverão ser aplicadas como primeira dose e promover o avanço na vacinação por idade em todo o Estado.

A distribuição irá ocorrer na quinta-feira (1°/7). Serão distribuídas também 356.885 doses de Astrazeneca para segundas doses e seringas liberadas para uso na aplicação das vacinas Pfizer.

Por via aérea, com auxílio de um helicóptero da Polícia Civil, serão entregues, na tarde da quinta (1°), em Santa Maria, as doses da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). As demais serão distribuídas por via terrestre.

Buscam na Capital, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), durante a tarde de quinta (1°), as seguintes CRS: 1º (Porto Alegre), 7ª (Bagé), 8ª (Cachoeira do Sul), 10ª (Alegrete), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado), 18ª (Osório) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Também durante o dia, sairão veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), com destino a Palmeira das Missões, com as cargas das 2ª CRS (Frederico Westphalen) e 15ª (Palmeira das Missões); Santo Ângelo, com as cargas das 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí); Passo Fundo, com as cargas das 6ª CRS (Passo Fundo) e 11ª (Erechim); Pelotas, com as cargas das 3ª (Pelotas) e 7ª (Bagé); e Caxias do Sul, com a carga da 5ª CRS (Caxias).

Texto: Ascom SES

Edição: Secom

