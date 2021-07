APPATA em busca de um lar temporário

Compartilhar Pin 0 Compart.

O acentuado abandono de cães é uma realidade cada vez mais evidente em nosso cotidiano e felizmente sensibiliza muitas pessoas.

Em Tenente Portela, a APPATA – Associação Portelense de Proteção Auxílio e Tratamento aos Animais, se mobiliza em prol desses casos de abandono e busca intermediar adoções e viabilizar os cuidados necessários para esses animais.

No momento a campanha em andamento na associação é para acolher uma cachorra que teve seus filhotes embaixo de uma telha, lugar que encontrou para se proteger do rigoroso frio dos últimos dias.

Em busca de um LAR TEMPORÁRIO para a mãezinha e sua prole e com o incentivo de custear as despesas dos mesmos referente à alimentação, medicação e suporte veterinário enquanto os filhotes forem amamentados e até que estejam aptos para adoção a APPATA faz um apelo à comunidade.

Quem tiver interesse e quiser ajudar entre em contato pelo DIRECT ou MESSENGER da Associação.

