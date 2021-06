Vídeo – Recém-nascida encontrada na rua em Panambi foi arremessada de ônibus, diz polícia

Compartilhar Pin 0 Compart.

A bebê recém-nascida encontrada em uma rua de Panambi, na madrugada de quarta-feira, 30 de junho, foi arremessada em uma sacola de um ônibus, segundo a Polícia Civil. Imagens obtidas pela investigação mostram o momento em que a sacola cai no chão. Veja vídeo abaixo.

O delegado Gustavo Fleury, que investiga o caso, acredita que a mãe tenha dado à luz dentro do ônibus. No veículo, foram encontradas manchas de sangue no banheiro e em um dos assentos.

O ônibus, que saiu de Porto Alegre e tinha como destino São Nicolau, parou após passar por Panambi nas cidades de Guarani das Missões, Cerro Largo, São Pedro do Butiá, Roque Gonzales e 16 de Novembro, locais onde aconteceu o desembarque de passageiro.

A polícia trabalha agora para localizar os passageiros e possíveis testemunhas e identificar o local onde a mãe desembargou. Denuncias podem ser feitas pelo telefone (55) 98451-1182.

A menina foi encontrada de madrugada, que marcou 3,4ºC com sensação térmica -0,7ºC. Estava em uma ciclofaixa na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais da cidade. De acordo com a Brigada Militar, que fez o atendimento, a criança estava sem roupas e teria ficado por cerca de uma hora até ser encontrado.

Fonte: G1 – RS

