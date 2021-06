Projeto de Lei para Federalização da RSC 163 entre Barra do Guarita e Tenente Portela é aprovado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Três Passos

Nessa terça-feira (29/06), os municípios da Região Celeiro e Fronteira Noroeste receberam uma ótima notícia para a continuidade da proposta de federalização da RSC-163. Com 52 votos favoráveis, o Projeto de Lei (PL) 232/2020 autoriza o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS a transferir ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT a titularidade da rodovia RSC-163, trecho entre o entroncamento da RSC-472 (para Tenente Portela) e a Barra do Guarita.

Momentos antes de iniciar a sessão plenária, o Prefeito Municipal de Três Passos, Arlei Luis Tomazoni, juntamente com o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Nader Ali Umar, e o Prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Tissot Locatelli, que também é presidente do Movimento Pró-Ponte RS-SC, estiveram visitando o gabinete da Deputada Estadual Zilá Maria Breitenbach, para reforçar o pleito que é fundamental para atender outra demanda antiga da região: a ponte interestadual, que deve ligar o município gaúcho de Barra do Guarita e a cidade catarinense de Itapiranga.

“Estamos nos fazendo presentes, buscando resolver nossas demandas, dar andamento aos projetos, e este é um sonho da nossa administração e das cidades que serão atingidas. A federalização é um passo importante para agora seguirmos mobilizados pela construção da ponte, que vai alavancar o desenvolvimento econômico da região”, complementa o Prefeito Arlei.

A transferência do trecho da rodovia descrito no projeto é imprescindível para a prestação de um serviço público rodoviário adequado naquela região, uma vez que a transferência de titularidade possibilitará uma melhor conservação daquela rodovia, proporcionando uma convergência de interesses entre o Estado do Rio Grande do Sul, a União Federal e o DAER.

Fonte: Prefeitura de Três Passos

