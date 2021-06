Operação investiga conflito indígena e tentativa de homicídio em Erebango, com mandados sendo cumpridos em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Federal deflagra, na manhã de hoje (30/06), a Operação kavãn, em investigação de crimes praticados em decorrência de conflitos ocorridos em dezembro de 2020, na aldeia indígena Ventarra, no município de Erebango (RS), dentre eles a tentativa de homicídio de um indígena, vítima de disparo de arma de fogo.

Cerca de 40 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão na aldeia, na zona urbana da cidade e na Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela (RS). A ação conta com o apoio da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da SUSEPE. Mais de 140 agentes públicos estão envolvidos na operação. A deflagração ainda conta com apoio operacional da CAOP, setor de aviação da Polícia Federal.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Os fatos investigados ocorreram entre os dias 12 e 13 de dezembro de 2020, quando sucessivos conflitos entre grupos antagônicos da Terra Indígena, motivados por divergências na gestão de recursos pelo então cacique, aconteceram na região. Com o deflagrar da violência, realizada com uso de armas de fogo, o grupo ligado ao cacique foi expulso da aldeia, enquanto o outro grupo controla a reserva. Além de depredações patrimoniais e lesões leves, o conflito resultou no ferimento de um indígena por arma de fogo, atingido na perna.

Durante a investigação a Polícia Federal encontrou indícios de que os dois grupos indígenas rivais, reforçados por indivíduos de outras áreas indígenas, utilizaram armas de fogo na disputa do comando da Aldeia, colocando em risco a vida de outros indígenas vulneráveis, como crianças e idosos. Levantamento realizado pela Polícia Federal na ocasião verificou um grande número de cartuchos de espingarda calibre 12 e marcas de tiros em algumas casas, que evidenciam o elevado grau de violência e periculosidade das ações.

O inquérito da Polícia Federal apura tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, ameaças e lesões corporais.

As buscas por armas e elementos de prova realizadas com a deflagração da Operação Kavãn têm por objetivo fazer cessar a violência na região e a retomada da normalidade na aldeia, além da coleta de informações e provas que auxiliem na identificação dos autores e partícipes dos crimes.

A palavra “Kavãn”, na língua Kaingang, traduz-se como “libertar” e, no contexto da operação, significa libertar o povo Kaingang da Terra Indígena Ventarra da opressão realizada por grupos que buscam o poder, valendo-se de violência e do emprego de armas de fogo.

Fonte: Polícia Federal

Curtir isso: Curtir Carregando...