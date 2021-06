Bebê recém nascida é encontrada jogada em ciclovia em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma bebê recém nascida foi encontrada jogada em uma ciclovia na Avenida Presidente Kennedy. A Brigada Militar recebeu uma ligação no 190, no início da manhã desta quarta-feira (30) informando de que teria um bebê no chão, mais precisamente na ciclovia. Os policiais se deslocaram ao local onde constataram a veracidade dos fatos.

A menina estava ainda com o cordão umbilical e não estava enrolada em panos. Segundo informações, a criança estava gelada porém com vida. Foi encaminhada pelos policiais ao pronto socorro onde foi atendida, recebendo aquecimento e passa bem.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O caso passa agora para a Polícia Civil de Panambi. Ainda segundo policiais da Sala de Operações da Brigada Militar, é a primeira vez que isso acontece no município.

Fonte: Grupo SB Comunicações

Curtir isso: Curtir Carregando...