Urgente: Pai da primeira-dama de Coronel Bicaco é vítima de latrocínio em Carazinho

O pai da primeira-dama do município de Coronel Bicaco, Isabel Cristina Guerra, Sr. Antônio Romano Guerra de 65 anos foi vítima de latrocínio na manhã desta terça-feira (29), em Carazinho.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu uma ligação da empregada de uma residência na Rua Coroados, Bairro Princesa, informando que pela manhã ao chegar no local encontrou a residência aberta, objetos faltando e não encontrou seu patrão Sr. Antônio Romano Guerra de 65 anos.

Uma guarnição da BM foi deslocada até o local, e ao realizar buscas, localizou no porão da casa o Sr. Antônio, caído e com ferimentos na cabeça, já em óbito. Diante dos fatos foi acionada a PC e realizado o isolamento do local para aguardar a perícia.

A Polícia Civil realiza diligências e investiga o caso, o Instituto Geral de Perícias (IGP) é aguardado no local.

O prefeito de Coronel Bicaco, Jurandir da Silva cancelou viagem que faria a Porto Alegre onde visitaria o escritório da Deputada Federal, Lisiane Bayer, para o anúncio de uma emenda para município.

Jora também estaria na secretaria de obras, para reunião sobre poços profundos que serão executados em Coronel Bicaco.

A agenda será cumprida pelo servidor, José Adelar Milckzarek.

O corpo de Antônio Romano Guerra será velado e sepultado nesta quarta-feira (30), em Coronel Bicaco.

Fonte: MB Notícias com algumas informações do Diário da Manhã

