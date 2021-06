Mulher é flagrada após abandonar cachorro e animal perseguir veículo em Bento Gonçalves

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar

Uma mulher foi flagrada por uma guarnição do 3° Pelotão de Policiamento Ambiental da Brigada Militar após abandonar um cão de raça indefinida, na tarde desta segunda-feira, dia 28, na rodovia BR-470, próximo à Pipa Pórtico, em Bento Gonçalves.

Conforme informações, na tarde desta segunda, uma guarnição de serviço em atenção a solicitação do Secretário Municipal de Segurança Pública, realizou o salvamento e registro de ocorrência por abandono e maus tratos de um cão de porte médio e de raça indefinida, o qual foi abandonado em via pública pela suspeita.

A mulher estava em um automóvel Ford/Fiesta, placas de Garibaldi, e abandonou o cão nas imediações, porém o animal “perseguiu” o veículo por várias quadras até ser resgatado. A suspeita foi identificada pela placa do veículo e já tem histórico recente pela prática de crime ambiental. Os policiais entraram em contato com a mulher e solicitaram que a mesma comparecesse ao batalhão, fato que não ocorreu até o momento.

Ainda segundo informações da polícia ambiental, no último dia 12 deste mês, ela foi flagrada em uma ocorrência de apreensão de animais silvestres, entre eles saguis e diversos pássaros. A ocorrência agora está com o Ministério Público e com a Polícia Civil. O cão foi resgatado, recebeu os cuidados necessários e já está em lar temporário.

Fonte: Rádio Difusora de Bento Gonçalves

MB Notícias

