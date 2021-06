Compartilhar Pin 0 Compart.

Três Passos confirmou o 59° óbito por Covid-19. Foi o segundo óbito do dia no município.

A vítima é um homem de 59 anos, que internou no dia 26 de junho, sendo levado à UTI-Covid do Hospital de Caridade no dia 29, onde veio a óbito.

Coletou exame PCR dia 28/06 com resultado positivo para Covid-19 e tinha como comorbidade, diabetes.

Três Passos tem 73 casos ativos de Coronavírus e 90 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Fonte: MB Notícias

