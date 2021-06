Santo Augusto registra o 30° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor comunicam o 30º óbito por Covid-19 em Santo Augusto.

A vítima, uma mulher de 76 anos, internou no Hospital Bom Pastor no dia 12 de junho. No dia 23 foi intubada e utilizou de ventilação mecânica e tinha comorbidade como HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica. O óbito ocorreu às 22h10min de sábado, 26 de junho de 2021.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Santo Augusto tem 83 casos ativos de Coronavírus e 08 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Há 08 pacientes santo-augustenses internados em decorrência da Covid-19.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...