Ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino à Erval Seco se envolve em acidente na BR-158

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Um grave acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas na noite de sábado, dia 26, na BR-158, na Linha Aparecida, entre Caibi e Cunha Porã.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um ônibus de turismo ocupado por 42 pessoas, e um Golf, com placas de Palmitos.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O ônibus acabou caindo em uma ribanceira após o acidente. Os passageiros relataram à guarnição que estavam se deslocando de Foz do Iguaçu (PR), com destino à Erval Seco (RS).

No local, cinco pessoas foram socorridas, sendo uma delas – motorista do veículo de passeio – em estado grave. As quatro outras vítimas estavam no ônibus.

O Samu esteve no local para socorrer as vítimas e conduzi-las aos hospitais de Cunha Porã, Caibi e Palmitos.

Fonte: Oeste Mais

Curtir isso: Curtir Carregando...