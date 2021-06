37°BPM prende homem por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na manhã de sábado (26/6), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) prenderam um homem de 18 anos de idade, com drogas em Frederico Westphalen, após ter tentado arremesso no Presídio deste município.

Na ação foi apreendido 410 gr de maconha, além de uma touca ninja usada para o fato.

O jovem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para registro e posterior encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Brigada Militar

