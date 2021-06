Vaga para Analista de Estoque da Indústria Mais Frango de Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.



Sobre a vaga de Analista de Estoque: responsável por controlar estoques, realizar lançamentos e movimentações de entradas e saídas de mercadorias “Acuracidade dos estoques”.

Realizar no sistema o controle do estoque de produto acabado, matérias-primas e materiais da empresa, verificando as quantidades necessárias, recebendo e registrando suas entradas e saídas, afim de atender ao abastecimento das áreas de venda e produção.

Competências / Requisitos



# Segundo Grau Completo, preferencialmente Curso Superior nas Áreas Administração, Contabilidade, Engenharia etc… (concluído ou em andamento).

# Conhecimento em Pacote Office “Excel…”.

# Conhecimento / Experiências / Habilidade em relação a controle de estoque e movimentação de mercadorias.

# Disponibilidade de horários.

# Salario compatível com a profissão/cargo “a combinar”.

Interessados:



Entrar em contato pelo Whatsapp: (55)99961 8437.

