Urgente: Temporal derruba árvores e deixa Barra do Guarita as escuras

Reprodução MB Notícias

Um temporal com chuva e vento forte atingiu Barra do Guarita na noite deste sábado (26).

A chuva com vento extremamente forte durou apenas 5 minutos, mas foi o suficiente para derrubar árvores, romper cabos de energia elétrica e deixar toda a cidade sem luz.

Na Rua Uruguai árvores caíram sobre a rede elétrica rompendo os cabos de alta tensão e bloqueando totalmente a via. As árvores que caíram estavam localizadas no pátio aos fundos da Escola Estadual João Leopoldo Vogt.

Na Avenida Tenente Portela cabos de alta tensão se romperam em frente a Estação Rodoviária. A Brigada Militar e a Prefeitura de Barra do Guarita sinalizaram o local com placas, já que os cabos estavam soltando faíscas.

Na Rua Salgado Filho uma árvore caiu dentro do pátio de uma residência e por pouco não atingiu a estrutura da casa.

O município segue sem energia elétrica e aguarda os técnicos da RGE se deslocarem ao município para restabelecerem a energia, que não tem prazo para voltar.

Fonte e fotos: MB Notícias

