Três pessoas ficam feridas em acidente que envolveu veículo e três cavalos, em Santo Cristo

Foto: reprodução

Um acidente na noite desta sexta-feira (25), envolveu um automóvel e três cavalos na ERS 540 em Santo Cristo. Três pessoas ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, três cavalarianos se locomoviam em cavalgada pelo acostamento da rodovia, e os animais teriam se assustado com um caminhão invadindo a pista de rolamento, sendo colhidos por um Gol que seguia logo atrás do caminhão.

Ficaram feridos os dois ocupantes do automóvel e um cavalariano, sem aparente gravidade.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (grupo de Santa Rosa), prestou atendimento ao acidente.

Fonte: Paulo Marques Notícias

