Adolescente ferido em acidente com van escolar em Caxias do Sul não resiste aos ferimentos e morre no Hospital Pompéia

Foto: divulgação

O adolescente de 16 anos, ferido em um acidente com uma van escolar em Caxias do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico no Hospital Pompéia.

A colisão aconteceu nesta sexta-feira, 25, por volta das 12h, no cruzamento das ruas Luiz Antunes e Daltro Filho no bairro Panazzolo e também envolveu um Honda HRV. A van transportava 11 crianças quando foi atingida na lateral pelo Honda.

Com o impacto a vítima acabou sendo projetada para fora do veículo por uma janela e o coletivo tombou sobre ela. O nome do adolescente não foi divulgado.

Quatro alunos tiveram ferimentos leves e a condutora do Honda também necessitou de atendimento, mas todos passam bem.

Fonte: Spaço FM

