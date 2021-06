Compartilhar Pin 0 Compart.

Neste sábado, 26 de junho, a Secretaria de Saúde do Município de Tenente Portela segue com a vacinação. Desta vez os contemplados são pessoas com 46, 47 e 48 anos de idade sem comorbidades.

O local da realização da vacina contra a Covid-19 será realizado no ESF-2, o Postão das 8h às 11h.

