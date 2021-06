Padre Guido faz relato após tratar da COVID-19 no Hospital Santo Antônio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com muita emoção e gratidão o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, Padre Guido Taffarel, divulga um relato da experiência vivida junto ao hospital Santo Antônio quando foi diagnosticado com Covid-19. Leia abaixo a íntegra do relato:

Quem já não ouviu ou cantou “É preciso saber viver…”?

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Quero partilhar uma experiência de vida como paciente do hospital Santo Antônio. Durante 40 horas desde quando cheguei à porta de entrada até a alta.

Desde a intervenção pessoal da Sra. Mirna até todos os profissionais que me atenderam e acompanharam. Os serviços burocráticos para a internação e todos os procedimentos, durante o período em que estive internado.

Não contei quantas pessoas chegaram até a mim para uma tarefa e outra. Creio porém que foram mais de quarenta. E todas com um jeito carinhoso e alegre. Senti em todos a mão de Jesus me cuidando. Senhor Jesus, muito obrigado por tanto amor.

O aspecto humano-divino merece minha gratidão.

E a estrutura física do Hospital? Muito bem cuidada. E sendo ampliada!

Não fosse a multiplicidade de serviços que o hospital presta, nós portelenses e da grande Portela não precisamos atendimento em outros lugares. Ao contrário de outras cidades, algumas maiores que vem buscar atendimento em nossa cidade.

Acompanhando a realidade de pandemia que atinge o mundo todo e a experiência vivida, não tem como não se dar conta que estamos todos no mesmo barco e precisamos nos ajudar. E sabemos que “Ele está conosco todos os dias”.

Senti uma onda de solidariedade e orações da Paróquia, pessoas de outras igrejas e varias partes do Brasil através de contatos e manifestações, inclusive trazendo alimentos.

Toda internação e tratamento foram feito por convênio. Porem sinto-me no dever de fazer uma oferta em dinheiro para auxiliar nos custos.

A Deus e ao Hospital Santo Antônio muito obrigado.

Assinado: Padre Guido Taffarel

Curtir isso: Curtir Carregando...