Menina morre atropelada após descer de ônibus escolar em Triunfo

Compartilhar Pin 0 Compart.

O 5º BPM, com sede em Montenegro, registrou na tarde de ontem, quinta-feira, um acidente fatal ocorrido no município de Triunfo e que teve como vítima uma menina de apenas 10 anos de idade.

O acidente ocorreu por volta de 16h10min na altura do quilômetro 25 da TF 10. Conforme a Brigada, a criança desceu do ônibus escolar em frente a sua residência e ao atravessar para o outro lado da pista acabou sendo atropelada por um veículo que trafegava no sentido Polo Petroquímico/Triunfo. A vítima foi socorrida pelo Samu, que fez a tentativa de reanimação, e encaminhada ao Hospital Santa Rita, de Triunfo. Devido a gravidade foi removida para o Pronto Socorro (HPS) de Canoas, mas não resistiu e veio a falecer.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O acidente fatal, ocorrido na localidade de Boa Vista, causou grande comoção. O próprio motorista do carro ficou em estado de choque e teve de ser levado ao hospital para receber atendimento. A Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, onde a menina estudava, publicou nota de pesar se solidarizando com a família de Maria Luiza Faleiro Kossmann e informando que as aulas no colégio estavam suspensas nesta sexta-feira.

Foi feito o registro na Delegacia e a Polícia Civil será a responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Fato Novo

Curtir isso: Curtir Carregando...