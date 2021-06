Foragido é preso com veículo furtado no interior de Três de Maio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Policiais do setor de investigação das Delegacias de Polícia Civil de Três de Maio e Horizontina, recuperaram nessa quinta-feira (24) um automóvel que havia sido furtado em Horizontina.

Os policiais receberam informações de que o indivíduo J. A. D, estaria de posse de um Fiat Uno furtado, na localidade de Mato Queimado interior de Três de Maio. Os agentes fizeram diligência e localizaram o veículo e o suspeito de receptação.

O homem de 30 anos, conhecido como Beto, foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde em consulta ao sistema, foi constatado que o mesmo está em condição de foragido do sistema prisional do Estado do Paraná.

O preso foi recolhido no presídio de Santa Rosa.

