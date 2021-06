BM prende homem por tráfico de entorpecentes em Catuípe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

No início da noite de quinta-feira (24/06/2021), a Brigada Militar de Catuípe recebeu informações que um indivíduo estaria deslocando de Ijuí para aquele município, em uma motocicleta Yamaha de cor azul, e estaria transportando drogas a fim de abastecer pontos de tráfico em Catuípe.

A Patrulha Rural de Catuípe montou barreira policial na ERS 342, durante a qual foi visualizada a referida motocicleta, sendo que que ao ser dada ordem de parada, o seu condutor desobedeceu e tentou fugir, porém foi abordado logo em seguida sendo identificado como um homem de 23 anos, natural de Ijuí, sem antecedentes criminais.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Durante a busca pessoal no suspeito foi localizado junto com ele cerca de 30 gramas de Crack. De posse de mais informações, e com o apoio da Força Tática de Ijuí, foi diligenciado e localizado mais 06 tijolos de maconha totalizando 5,826 Kg, uma porção com 282 gramas de substância semelhante a cocaína e mais 210 gramas de Crack.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso e conduzido ao hospital de Catuípe, para exames de saúde, em seguida apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí, juntamente com o entorpecente apreendido, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por Tráfico de Entorpecentes. A motocicleta conduzida pelo acusado foi removida ao auto guincho do Detran.

Brigada Militar

MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...