Aplicativo da Polícia Civil alerta sobre dois novos golpes

Foto: Polícia Civil

Disponível em sistemas iOS e Android, o PC Alerta, aplicativo da Polícia Civil, reúne inúmeras funcionalidades e alerta à população sobre alguns dos principais golpes aplicados no Estado. Agora, a instituição adicionou no app dois novos golpes que estão sendo registrados pela população: o do “perfil falso no WhatsApp” e o do “falso depósito do Pix”.

No primeiro, os criminosos criam contas falsas no WhatsApp para pedir transferências em dinheiro para a conta de terceiros, utilizando, na maioria das vezes, um banco de dados ilegal para colher as informações das vítimas e de seus familiares. Nesse caso, a Polícia Civil alerta para que não se faça nenhum tipo de pagamento por mensagens. Em caso de dúvida, ligue para quem solicitou o dinheiro e confirme a veracidade do pedido, além de configurar a privacidade do app para que sua foto de perfil apareça somente para contatos salvos. Caso seja vítima desse golpe, envie um e-mail para support@whatsapp.com, avisando da fraude e informando o número falso, bem como o verdadeiro número e seu nome completo. O celular deve ir da seguinte maneira “+55 XXXXXXXXX”.

Já no golpe do “falso depósito do Pix”, a vítima recebe uma notificação informando que foi realizado um depósito digital para a conta dela. Assim, o criminoso entra em contato com a pessoa, afirmando que fez a transferência errada e pedindo para a vítima devolver o valor, porém o golpista realiza um agendamento do Pix, ou seja, o dinheiro já notificado como recebido ainda não está na conta da vítima. Então, caso ela faça a “devolução” dessa quantia, a vítima acaba perdendo do próprio dinheiro. O recomendado é sempre verificar se o suposto valor já caiu na conta e qual o nome da pessoa que enviou o dinheiro.

Fonte: Polícia Civil

