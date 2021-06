Operação Narco Brasil é deflagrada também em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira 24 de junho, a Delegacia de Polícia de Tenente Portela participou da Operação Nacional NARCO BRASIL da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública – SEOPI, sob coordenação neste Estado do Departamento de Estadual de Investigações do Narcotráfico – DENARC.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas 45 buchas de cocaína, uma balança de precisão, entre outros objetos relacionados ao tráfico de drogas, todos em Tenente Portela.

Um jovem de 18 anos foi preso.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, titular da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, a apreensão decorreu de investigação desenvolvida pelos agentes da Delegacia local há diversos meses, onde eram investigados indivíduos que comercializavam drogas no centro e bairros em Tenente Portela.

Participaram da Operação policiais civis das Delegacias de Polícia de Barra do Guarita, Miraguaí e Redentora.

Policia Civil

