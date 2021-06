Grave acidente entre dois caminhões na BR-158, entre Cruz Alta e Tupanciretã

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Tupã

Nesta quinta-feira (24), por volta das 10h10min, a PRF foi acionada para atender um acidente no km 230 da BR-158.

No local, foi constatado uma colisão frontal envolvendo um caminhão Ford Cargo emplacado em Chiapeta e um caminhão Bitrem emplacado em Giruá.

Pelo que os indícios apontam, o caminhão Cargo seguia no sentido crescente da rodovia (Cruz Alta para Tupaciretã) e no local, o fluxo de veículos ficou lento, tendo o condutor desviado seu veículo para a faixa da esquerda colidiu frontalmente com o Bitrem que seguia no fluxo contrário.

Os veículos eram conduzidos, respectivamente, por um homem de 43 anos natural de Independência, e por outro de 37 anos natural de Entre-Ijuís, ambos foram socorridos ao Hospital de Cruz Alta em estado grave.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

