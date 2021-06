Grande Operação Conjunta é deflagrada em municípios do Noroeste do Estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Durante a tarde desta quarta-feira (23/06) policiais militares do Grupo Rodoviário de Santa Rosa, Força Tática do 4º BPAF e agentes da Receita Feral de Santo Ângelo realizaram Operação Conjunta com o objetivo de coibir condutas ilícitas, principalmente crimes transfronteiriços de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, entre outros.

A Operação contou com diversos agentes, policiais militares e viaturas, onde ocorreram ações de fiscalização em diferentes locais nos municípios de Santa Rosa, Dr. Maurício Cardoso e Novo Machado.

Foram fiscalizados 23 veículos, 83 pessoas abordadas e identificadas e apreendidas 780 garrafas de vinhos de procedência estrangeira, sem nota fiscal, configurando o crime de descaminho.

