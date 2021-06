Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul com chuva e temporais isolados nesta quinta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia

Frente fria traz chuva, localmente forte e volumosa, já cedo no Oeste e o Sul do Estado. No decorrer do dia, a frente avança rapidamente e traz chuva para todas as regiões, mas com menores volumes à medida que o sistema enfraquece.

O contraste de temperatura na chegada da frente e a presença de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera favorecem a ocorrência de vento localmente forte a intenso na mudança do tempo em muitos locais. Há risco de vendavais.

Antes da chegada da frente fria, vento Norte forte em diversas regiões com temperatura alta para junho na madrugada.

O tempo melhora rapidamente com o deslocamento acelerado do sistema frontal e o sol aparece com nuvens à tarde em muitas cidades no Oeste, no Centro e no Sul, onde faz frio à noite, quando ocorrem as mínimas do dia.

