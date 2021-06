Força tarefa do programa Segurança Alimentar autua estabelecimentos em Alpestre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MP/RS – divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizaram nesta quarta-feira, 23, três estabelecimentos no município de Alpestre, localizado no extremo norte do RS.

Ao todo, cerca de 350 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados durante a ação e os comércios foram autuados.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Segurança Alimentar), Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados nos locais vistoriados foram produtos sem procedência, com prazos de validade vencidos e não conservados em temperatura adequada, além de medicamentos sem licença do local para comercialização.

Também participaram da operação a promotora de Justiça Michele Kufner, servidores do Gaeco – Segurança Alimentar e do MP de Planalto e representantes da Vigilância Sanitária Municipal, das Secretarias de Estado de Agricultura e de Saúde, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

MP/RS

