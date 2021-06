Professora de 48 anos é o 3° óbito por Covid-19 em São Valério do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

São Valério do Sul confirmou na manhã desta quarta-feira (23), o 3° óbito por Covid-19. A vítima é a professora, Clarice Rozin, de 48 anos.

Clarice foi internada no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto sendo intubada e transferida para um Hospital de Passo Fundo no dia 11 de junho, onde não resistiu a faleceu no início da noite de segunda-feira, dia 21 de junho.

A professora lecionava no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel.

A Administração Municipal de São Valério do Sul emitiu nota de pesar pelo falecimento.

