Polícia segue apurando circunstâncias da morte de homem no interior de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

Foi sepultado na tarde de segunda-feira (21), no cemitério municipal de Três Passos, o corpo de Roberto de Morais, de 46 anos, morto na noite de domingo (20), na localidade de Esquina Cinamomo, no interior de Três Passos, após sofrer disparo de arma de fogo.

A vítima veio a óbito por volta das 23 horas de domingo, no Hospital de Caridade. De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi atingido por disparo que partiu de uma espingarda. Não há uma informação precisa sobre quantos disparos foram desferidos. O fato aconteceu em uma empresa, naquela localidade.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O corpo de Roberto foi encaminhado para exame de necropsia, no IML de Três Passos. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Três Passos, Marion Volino, a polícia segue realizando diligência e oitivas, a fim de apurar as circunstâncias do caso.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...