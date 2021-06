Criança de 02 anos morre após ser atropelada pelo próprio pai em SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Navegantes

Um menino de apenas dois anos, morreu após ter sido atropelado acidentalmente pelo próprio pai nessa segunda-feira (21). O fato aconteceu na cidade de Navegantes em Santa Catarina.

Segundo informação, o homem chegava em casa para o almoço por volta do meio-dia, ele dirigia sua camionete e só quando desceu do veículo percebeu que o seu filho estava ferido.

Um vizinho socorreu a criança, em um outro carro e foi acompanhado pelo pai até o hospital da cidade, mas infelizmente ela não resistiu vindo a óbito. Segundo o delegado que cuida o caso, a camionete alta impediu o motorista de ver a pequena vítima. As informações são da NSC Total.

As investigações feitas até o momento, apontam para uma fatalidade disse o delegado. Em princípio, o pai do menino que ficou muito abalado, não deve ser indiciado pela Polícia Civil, que encaminhará o material do caso para o Ministério Público.

Fonte: NSC Total

