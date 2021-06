Morre ex vice-prefeita de Porto Xavier, Fátima Steinbrenner

Compartilhar Pin 0 Compart.

Prefeitura de Porto Xavier

Faleceu nessa segunda-feira (21), a ex vice-prefeita de Porto Xavier, Maria de Fátima Steinbrenner aos 62 anos no Hospital de Cachoeira do Sul. O município decretou luto oficial de três dias.

Confira a nota oficial do município:

LUTO OFICIAL

Com muita tristeza, por volta das 15h15min de hoje, 21 de junho recebemos a informação de que uma grande liderança e um exemplo para a comunidade porto-xavierense partiu para a eternidade: Maria de Fátima Steinbrenner faleceu nesta tarde.

Sua vida foi marcada por uma grande atuação pública, trabalhou como Cargo de Confiança da prefeitura por vários anos, assumiu como Servidora Pública na função de Auxiliar Administrativo em 1989 e desempenhou várias funções de chefia, como Vice-Prefeita, Secretária de Assistência Social e Primeira Dama. Dessa maneira cumpriu sua missão de ajudar as pessoas.

Neste momento de perda irreparável, prestamos solidariedade à família e amigos enlutados. Que Deus conforte o coração de todos. Que seu exemplo possa ser seguido pelos que aqui ficam.

Fonte: MB Notícias

