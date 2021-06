Ijuí: Operação Alquimia é deflagrada contra organização criminosa que atua na falsificação, transporte e comercialização de agrotóxico

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil/divulgação

Nesta terça-feira (22/06), a Polícia Civil deflagrou a Operação Alquimia com a finalidade de desarticular uma organização criminosa que cuja atividade principal é a falsificação, transporte e comercialização de agrotóxicos falsificados. Estão sendo cumpridos 53 mandados de busca e apreensão e 05 mandados de prisão preventiva em 04 estados: RS, SP (Ribeirão Preto), MT (Sinop) e BA (Feria de Santana).

No RS as buscas concentram-se nas cidades de Cruz Alta, Ijuí e Cachoeira do Sul, mas também serão realizadas em São Borja, Santana do Livramento, Pantano Grande, Candelária, Passa Sete, Joia, Bagé, Pejuçara e Santa Cruz. Em Ribeirão Preto/SP serão cumpridas 10 ordens judiciais. Também haverá bloqueio de contas e apreensão de veículos. Até o momento oito pessoas foram presas, cinco preventivamente e três em flagrante. Na ação, foram apreendidos defensivos agrícolas, produtos químicos, armas de fogo, munições, celulares, contratos de locação de imóveis e maquinários, notas promissórias, cheques e diversos documentos probatórios.

O grupo atua há anos no estado, e tem como principal líder e fornecedor dos falsos indivíduo que reside na cidade de Ribeirão Preto/SP, local onde os produtos são “fabricados” e depois transportados para várias regiões do país, dentre elas o RS. No estado, esses produtos são armazenados em depósitos clandestinos nas cidades de Ijuí e Cruz Alta, de onde são repassados a integrantes da organização para serem negociados com os agricultores de outras regiões.

Para falsificar os produtos (de elevado valor de mercado) os criminosos utilizam-se de produtos químicos diversos sem qualquer controle ou cuidado relativos à aquisição, transporte, armazenamento e manipulação desses compostos, provocando danos incomensuráveis ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Além disso, o prejuízo econômico causado aos agricultores são severos, já que os produtos não apresentam eficácia quando aplicados nas lavouras. Alguns criminosos integrantes do grupo também possuem envolvimento com roubos a propriedades rurais e receptação de produtos. Há ainda indivíduos envolvidos com a prática de contrabando.

