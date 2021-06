Carga de carnes é saqueada após caminhão de Chapecó tombar na BR-470

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um caminhão carregado com carnes, emplacado em Chapecó (SC) teve a carga saqueada após ter tombado na BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o tombamento, que aconteceu por volta das 15h de domingo (20). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que populares pegam a carga.

O caminhão envolvido no acidente é um Mercedes Benz, que pertence a uma agroindústria de Chapecó. Segundo a PRF, nenhuma vítima foi registrada no acidente e o caminhão teve poucos danos materiais.

A PRF informou, ainda, que o motorista foi orientado a acionar a empresa para providenciar a segurança da carga. A guarnição deslocou-se para atender outra ocorrência, em Apiúna (SC).

Quando os policiais retornaram ao local para fazer o destombamento do caminhão, por volta das 17h35, encontraram alguns veículos estacionados de forma ilegal sobre a pista de rolamento. De acordo com a PRF, os carros foram multados. O caminhão, que estava sem a carga neste momento, foi destombado e guinchado.

