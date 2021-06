Acidente com trator em indústria de Ibirubá deixa uma vítima fatal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Nesta segunda-feira (21) um acidente de trabalho foi registrado junto a ERS-223, próximo ao trevo principal de Ibirubá. Segundo informações, um operador estava trabalhando com um trator na empresa Indutar Tecno Metal, quando o equipamento tombou e acabou atingindo o homem.

Fagner Colvara foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento do Hospital da Comunidade Annes Dias em Ibirubá. Devido a gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital São Vicente em Cruz Alta.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

No fim da tarde familiares confirmaram que Fagner não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necrópsia. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Fagner tinha 33 anos e deixa uma filha. Ele é natural de Cruz Alta, e trabalhava a pouco tempo na empresa ibirubense.

Atos de despedida e sepultamento acontecem na terça-feira (22) em Cruz Alta.

Fonte: Rádio Cidade Ibirubá

Curtir isso: Curtir Carregando...