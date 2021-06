Inacreditável, até fogo já colocamos na casa que está sendo feita com Isopor

Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online está acompanhando as diversas etapas da construção de um casa feita com a utilização de isopor em sua estrutura, em Tenente Portela. A casa terá 2 pisos e mais de 300 metros quadrados de tamanho. A obra já tem 15 dias, inacreditável.

Será que vai dar certo? Será que essas paredes vão suportar uma laje de concreto sem vigas e sem pilar? Bem isso nós vamos saber no decorrer dos vídeos, acompanhe no Facebook do site Portela Online e tire suas dúvidas junto com a gente. Até fogo já tentamos colocar no isopor, veja os vídeos já realizados e os que estão por vir e vamos tirar todas as dúvidas, juntos, vamos ver se a teoria se concretiza na prática nessa obra inédita em na região.

