7º BPM realiza Ronda Covid em Três Passos

Foto: Brigada Militar

Durante a semana Brigada Militar apoiou a fiscalização Municipal em ações de enfrentamento a COVID-19. A Ronda COVID realizou orientação e fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais.

No sábado (19/06), no Bairro Frei Olímpio, um estabelecimento (bar) foi interditado por apresentar irregularidades quanto ao cumprimento do decreto municipal 050/2021 e estadual número 55.882/21.

À responsável pelo local foi lavrado um termo circunstanciado, em que se compromete a comparecer em juízo, pelo crime de Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Brigada Militar

