Dentro do Jogo: Conjunto colorado em queda

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em outros momentos e contra adversários de mais peso, um empate em casa não seria considerado ruim. Mas pelo que vive e apresenta os últimos resultados do Inter são péssimos.

O conjunto colorado não está funcionando. A equipe vem perdendo desempenho, atuações e resultados que não condiz com o tamanho do Inter. Peças que entram não suprem as ausências no time.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Contra o Ceará mais uma atuação abaixo, não conseguiram sustentar a vitória. Uma marcação fraca chamando o adversário para seu campo levou o empate e por pouco uma virada.

Sem efetividade e jogando pouco, o Inter estava confuso não conseguia finalizar uma jogada com qualidade. O Ceará surpreendeu e jogou mais que o colorado em boa parte do duelo.

Tiago Galhardo foi forte e lúcido em suas palavras sobre os problemas que a equipe vem enfrentando, principalmente no ataque.

Sem grandes revoluções em um primeiro momento o técnico Diego Aguirre terá que encontrar soluções que estabilizem os problemas de sua equipe e assim recuperar o futebol perdido.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...