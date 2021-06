Criança de 2 anos morre atropelada em Lajeado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma tragédia ocorreu no Centro de Lajeado por volta de 20 horas de sábado, dia 19. Uma criança de 2 anos morreu atropelada depois de sair correndo de dentro de casa, entrar na rua e ser atingida por um carro. O motorista envolvido fugiu do local, sem prestar socorro.

De acordo com a polícia, o fato ocorreu na Rua Silva Jardim. A criança chegou a ser levada com vida para atendimento hospitalar, mas não resistiu e morreu no caminho. Segundo a família, o carro sequer parou depois de atingir a criança. A Brigada Militar ainda busca informações para identificar o condutor.

Câmeras de videomonitoramento da cidade são usadas e avaliadas. Testemunhas podem repassar informação ao 190 (Brigada Militar) ou então 197 (Polícia Civil).

Fonte: Agora no Vale

