Brigada Militar e Receita Federal apreendem produtos de descaminho em Três Passos

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na manhã de sábado (19/06), na BR 468 km 110, Policiais Militares do 7ºBPM em conjunto com Receita Federal do Brasil realizaram a apreensão de 300 garrafas de bebidas estrangeiras sem devido desembaraço aduaneiro.

As mercadorias estavam no banco traseiro do veículo e porta malas de um veículo Hyundai HB20, o qual era ocupado por duas pessoas.

A mercadoria e o veículo foram apreendidos e encaminhados a Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo.

Brigada Militar

