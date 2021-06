Aluna da APAE é a 29ª morte por Covid-19 em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor comunicam o 29º óbito por Covid-19 em Santo Augusto.

Às 5 horas deste domingo, 20-06, foi confirmado o 29º óbito por complicações da Covid-19. A vítima é uma mulher de 46 anos.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Ela estava internada desde o dia dia 31 de maio no Hospital Bom Pastor em Santo Augusto, teve o quadro clínico agravado e foi transferida para a UTI de um Hospital na cidade de Parobé no dia 1° de junho, não resistindo as complicações da doença vindo a falecer.

Ela tinha como comorbidades: Portadora de Síndrome de Down e diabetes millitus. Clarice era aluna da Escola Especial Bem-Me-Quer, a APAE de Santo Augusto.

O Poder Executivo de Santo Augusto lastima imensamente mais esta perda, se solidariza com os familiares e amigos e solicita a toda a comunidade santo-augustense que sigam as medidas preventivas no combate à disseminação do Coronavírus.

Santo Augusto tem hoje 87 casos ativos de Coronavírus e 16 internações em decorrência da doença.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...