Acidente entre carro e moto deixa um morto na RS 210 em Boa Vista do Buricá

Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito resultou em uma pessoa morta no final da tarde deste domingo (20), em Boa Vista do Buricá.

O acidente ocorreu por volta das 17h, na RS 210 e envolveu um automóvel Fiat Pálio e uma motocicleta Honda, próximo da indústria Guariente na localidade de Vista Alta, no trajeto entre Boa Vista do Buricá e São Martinho.

De acordo com informações, o automóvel era conduzido no sentido São Martinho-Boa Vista do Buricá e colidiu frontalmente contra a moto que era pilotada em sentido contrário.

O motociclista morreu no local.

Fonte: Paulo Marques Notícias

