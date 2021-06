Tenente Portela confirma dois novos óbitos por Covid-19 neste sábado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Tenente Portela confirmou neste sábado (19), dois novos óbitos por Covid-19. O município chega agora a 28 mortes em decorrência da doença.

O 27° óbito é uma idosa de 75 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 03 de maio. Acabou internando no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela no de 11 de maio, indo para UTI Covid no dia 12 de maio, onde permaneceu até a data do óbito, neste 19 de junho.

O 28° óbito é um homem de 70 anos que também faleceu neste sábado (19). Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 04 de junho, sendo internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela no dia 07 de junho. Posteriormente no dia 09 de junho foi transferido para a UTI Covid do Hospital Geral de Novo Hamburgo.

Tenente Portela tem hoje 98 casos ativos de Coronavírus e 24 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

