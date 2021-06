RS pode ter chuva forte e temporais neste sábado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia

A instabilidade está presente no Sul do Brasil e desde a madrugada as nuvens tomaram conta de boa parte da região e já chove em alguns pontos, sobretudo no Noroeste gaúcho e em parte do Leste de Santa Catarina.

Alerta para volumes altos de chuva

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Nas próximas horas, o aprofundamento na pressão atmosférica irá formar nuvens de maior desenvolvimento vertical com potencial de chuva forte e temporais isolados entre a Metade Norte do Rio Grande do Sul e Centro/Leste de Santa Catarina e do Paraná.

Não se descarta a ocorrência de queda de granizo em alguns pontos. A primeira vista a chuva poderá ser volumosa ao longo do dia com projeção de mais de 50 mm em poucas horas. Nesse interim o modelo wrf de alta resolução indica que em alguns pontos do Leste de Santa Catarina e do Paraná o acumulado poderá alcançar 100 mm em alguns com risco, portanto, de transtornos.

Ressalta-se que o volume maior de precipitação em Santa Catarina poderá se dar nos arredores de Laguna, Imbituba, Garopaba, Florianópolis, Anitápolis e em pontos do Vale do Itajaí., bem como em trechos da Serra Geral. Simultaneamente no estado do Paraná a chuva poderá ter acumulados altos na região de Paranaguá, Guaratuba, Morretes. Por outro lado, na Metade Norte do Estado os modelos indicam pouca ou até mesmo nenhuma precipitação ao longo deste sábado.

No Rio Grande do Sul ao longo do dia a instabilidade avança para Leste com previsão de pulsos de chuva forte entre o Vale do Taquari, Serra, Litoral e pontos da Região Metropolitana. Modelos projetam acumulados que poderão oscilar entre 50 e 75 mm nesses pontos. Entre a Campanha e o Oeste do Estado o dia terá sol e variação de nuvens. A temperatura sobe pouco devido a instabilidade.

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...