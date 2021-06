Policial do 28ºBPM e o filho são as vítimas de acidente na BR-290 em Eldorado do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: reprodução

No final da tarde desta sexta-feira (18/6), um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel provocou a morte de duas pessoas, no quilômetro 121 da rodovia BR-290, na altura do Aeroclube, em Eldorado do Sul-RS. O automóvel Renault/Sandero que ocupavam bateu de frente em uma carreta carregada de toras de madeira.

Os ocupantes do Sandero eram a policial militar jeronimense Bianca Azevedo da Silva Fontela Abreu (SD Fontela), 29 anos, lotada no 28º Batalhão de Polícia Militar, e o filho Lorenzo, de três anos, que morreram no local. O motorista do caminhão não se feriu.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Bianca ingressou na Brigada Militar em maio de 2020 e trabalhava no 28º BPM em Charqueadas. A Brigada Militar emitiu nota de pesar e lamentou a perda trágica da profissional.

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local do acidente ficou bloqueado até às 22h30 para o trabalho da perícia e remoção dos veículos, causando congestionamento de cerca de 10 quilômetros. As causas do acidente ainda não foram identificadas.

Nota da Brigada Miliar

“A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento da Soldado Bianca Azevedo da Silva Fontela Abreu, 29 anos, e de seu filho de três anos, ocorrido na sexta-feira (18/06), em decorrência de acidente de trânsito na condução de um veículo, ocorrido na BR 290 Km 119.

A Soldado ingressou na BM em 18/05/2020 e estava trabalhando no 28° BPM – Charqueadas. Informações sobre a cerimônia de atos fúnebres serão publicadas posteriormente. Deixa esposo.

A BM se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil.”

Portal de Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...