Policiais Militares salvam bebê de 1 mês de vida engasgado em Torres

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na tarde de sexta-feira (18), em Torres, no bairro Guarita, Policiais Militares do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT), realizaram o salvamento de uma bebê de um mês, que havia se engasgado.

Os policiais militares estavam em patrulhamento pela cidade, quando receberam um chamado referente a uma bebê engasgada.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Diante do pedido de socorro da mãe da menina as policiais militares que estavam em atendimento no telefone de emergência (190), auxiliaram a mulher, com as orientações necessárias, até que uma guarnição chegasse no local.

Os policiais foram até a casa da mãe, onde iniciaram todos os procedimentos para desobstruir as vias aéreas da bebê, lograram êxito nas manobras, salvando a vida da menina.

Após o primeiro atendimento realizado pelos policiais, a mãe e a bebê foram encaminhadas para atendimento médico, para garantir a saúde da menina.

Fonte: Comunicação Social do 2º BPAT

Curtir isso: Curtir Carregando...