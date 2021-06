Mulher de 29 anos é o 5° óbito por Covid-19 em Nova Candelária

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nova Candelária registrou neste sábado (19), o 5° óbito por Covid-19. A vítima é uma mulher de 29 anos, sem comorbidades.

Ela foi internada dia 15 de junho no Hospital de Boa Vista do Buricá, sendo transferida para a UTI/Covid do Hospital São Vicente de Paulo de Três de Maio no dia 17, vindo a óbito neste sábado.

Nova Candelária tem hoje 44 casos ativos de Coronavírus e 24 pacientes sob investigação, suspeitos de Covid-19.

A prefeitura de Nova Candelária emitiu uma nota de pesar na manhã deste sábado. Confira na íntegra:

NOTA DE FALECIMENTO

Com muito pesar e muita dor no coração, a Administração Municipal de Nova Candelária comunica o falecimento de Deize Oesterreich, esposa do servidor Tiago Vinícius Hirt. Lamentamos profundamente o ocorrido. Enviamos nossos mais sinceros sentimentos e os desejos de força a todos familiares e amigos.

Fonte: MB Notícias

