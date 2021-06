38° BPM prende homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na madrugada de sábado (19/06), por volta das 00h05min, a Brigada Militar através do 38° BPM realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Bairro Conceição, em Carazinho.

A guarnição durante patrulhamento pela Rua Montenegro visualizou um indivíduo em atitude suspeita portando algo volumoso nas mãos, sendo que esse ao ver a viatura dispensou o objeto e saiu correndo, onde após buscas foi localizado e abordado.

Durante revista foi encontrado com ele 159 pedras de Crack, 36 buchas de cocaína e 02 aparelhos de telefone celular. Ao fazer uma varredura no local onde ele se desfez do objeto os policiais encontraram uma espingarda de pressão modificada para cal 22.

Diante dos fatos, o homem de 28 anos com diversos antecedentes foi preso sendo conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Carazinho.

Comunicação Social do 38° BPM

