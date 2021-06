37°BPM prende indivíduo por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de sexta-feira (18/6), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) prenderam um indivíduo com 20 anos de idade e apreenderam um menor com 16, em Frederico Westphalen.

Na ação foram apreendidos 54 pedras de crack e um rolo de papel alumínio.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O indivíduo preso, o menor infrator e o material apreendido, foram encaminhados até delegacia de polícia para registro do flagrante.

Já na madrugada deste sábado (19/6), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) apreenderam um adolescente com 17 anos de idade, com drogas em Frederico Westphalen.

Na ação foram apreendidos 125 gr de maconha, além de R$ 80,00 (oitenta reais).

O menor apreendido e o material, foram encaminhados até delegacia de polícia para registro.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...