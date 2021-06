Sexta-feira poderá ser de maior amplitude térmica no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia/divulgação

O ar polar segue presente no Rio Grande do Sul e derruba a temperatura no começo da manhã especialmente entre o Centro e o Oeste do Rio Grande do Sul. Seja como for a umidade irá definir a intensidade e comportamento do frio ao longo do dia. Isso porque o ar seco irá propiciar madrugada de céu claro na Metade Oeste onde se espera maior declínio da temperatura e formação de geada ao amanhecer. Já durante a tarde esquenta.

Ao passo que no Leste e em parte do Norte e Sul a umidade mantém a cobertura de nuvens e apesar de frio a temperatura cairá menos e não há condição de geada. Ao passo que a tarde úmida terá pouca elevação térmica. O mapa abaixo do modelo canadense CMC que você encontra na sessão de mapas

Durante a tarde, com o tempo mais seco e aberturas de sol a expectativa é da temperatura ter ligeira elevação em relação aos últimos dias com máximas que poderá passar de 16 a 18°C em vários municípios do Centro, Oeste e Noroeste do Estado propiciando maior conforto térmico.

Já em trechos da Serra, Costa Doce e Sul a tendência é de aquecer menos. Mapa abaixo do modelo WRF rodado pela MetSul mostra a projeção de temperatura máxima para a tarde desta sexta-feira. No sábado devido a chuva a tarde voltará a ter frio.

