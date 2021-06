Paciente de 50 anos que estava na UTI/Covid é mais um óbito registrado em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Três Passos teve mais um óbito em decorrência de complicações por Covid-19, registrado nesta sexta-feira (18). A vítima é um paciente homem, de 50 anos de idade, que estava internado na UTI/Covid do Hospital de Caridade desde o último final de semana.

O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Três Passos não confirmou a morte por Covid-19, nesta sexta-feira. Há resultado de exames coletados pendentes, de acordo com a assessoria de comunicação do município. O falecimento aconteceu na tarde desta sexta, e o paciente era caso positivo de coronavírus, de acordo com informações que constam no boletim do hospital de Três Passos.

Uma idosa, de 83 anos de idade, que estava na Ala Covid, e era considerado caso suspeito da doença, faleceu à 0h05min desta sexta-feira. De acordo com informações da assessoria de comunicação do município de Três Passos, o teste da paciente deu negativo para Covid-19. Ainda assim, o caso deverá passar por avaliação do Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE).

Fonte: Rádio Alto Uruguai

